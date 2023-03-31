Присяжные встали на сторону Гвинет Пэлтроу в суде по делу о крушении на лыжах

После более чем двух с половиной часов обсуждения присяжные единогласно признали Сандерсона на 100% виновным в аварии на лыжах. Они присудили Пэлтроу компенсацию в размере 1 доллара.



"Я чувствовала, что согласие на ложный иск поставило под угрозу мою честность", - сказала Пэлтроу в своем заявлении. "Я довольна результатом и ценю всю тяжелую работу судьи Холмберга и присяжных, и благодарю их за вдумчивое отношение к этому делу".



Адвокат Пэлтроу, Стив Оуэнс, сказал в заявлении: "Мы довольны таким единогласным исходом и ценим вдумчивое рассмотрение дела судьей и присяжными". Гвинет всегда отстаивала то, во что верит - эта ситуация ничем не отличалась от других, и она будет продолжать отстаивать то, что правильно".

Гражданский процесс был посвящен несчастному случаю на лыжах с участием Пэлтроу и Сандерсона, который произошел 26 февраля 2016 года на горнолыжном курорте Deer Valley в штате Юта.

