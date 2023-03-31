Друзей и родственников 9-летней жертвы Эвелин Дикхаус попросили надеть розовое и зеленое на похороны в пятницу днем.
"Наши сердца полностью разбиты", - говорится в заявлении семьи Дикхаус. "Мы не можем поверить, что это произошло. Эвелин была сияющим светом в этом мире".
Похороны 9-летней жертвы Хэлли Скруггс состоятся в субботу. Похороны Хэлли состоятся в пресвитерианской церкви Ковенант - церкви, которая находится рядом со школой, где она была убита, и где ее отец, Чад Скраггс, является старшим пастором.
Чад Скраггс сказал в заявлении ABC News: "У нас разбито сердце. Она была таким подарком. Сквозь слезы мы верим, что она находится в объятиях Иисуса, который снова воскресит ее к жизни".
Начинаются похороны 6 жертв стрельбы в школе Нэшвилла
В пятницу скорбящие соберутся на первые из шести похорон после массового расстрела в понедельник в школе "Ковенант", частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси.
Друзей и родственников 9-летней жертвы Эвелин Дикхаус попросили надеть розовое и зеленое на похороны в пятницу днем.
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