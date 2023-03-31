Молодой лидер Финляндии пользуется популярностью, но ему предстоят трудные перевыборы

Выборы проходят через несколько дней после того, как Финляндия преодолела последнее серьезное препятствие в своей 10-месячной кампании по вступлению в НАТО. В конце четверга парламент Турции ратифицировал членство северной европейской страны в западном военном альянсе.



Марин, которая в свои 37 лет является одним из самых молодых европейских лидеров, получила похвалу за то, что ее кабинет справился с пандемией COVID-19.

Ее активная поддержка Украины в прошлом году повысила ее международную известность. Она остается популярной у себя дома, но финны также разочарованы растущей стоимостью жизни в своей стране.



Экономика, изменение климата и другие вопросы, влияющие на повседневную жизнь избирателей, такие как образование и социальные пособия, доминировали в избирательной кампании.

Создание рабочих мест и быстро растущий государственный долг Финляндии - вопросы, которые, вероятно, будут волновать следующее правительство скандинавской страны с населением 5,5 миллионов человек.