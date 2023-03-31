Сцена смерти на сгоревшем пароме довела филиппинских спасателей до слез

По меньшей мере 29 из более чем 250 человек, находившихся на борту судна "Леди Мэри Джой 3", погибли в результате пожара, охватившего паром в среду, когда он совершал ночной рейс из южного города Замбоанга в город Джоло в провинции Сулу. По меньшей мере семь пассажиров, включая двух военнослужащих, остались пропавшими без вести в самой смертоносной морской катастрофе страны в этом году, сообщила береговая охрана.



Губернатор провинции Басилан Джим Хатаман первоначально сообщил о 31 погибшем в четверг, но позже сократил число погибших до 29 после того, как поисково-спасательные группы перепроверили свои данные.



Все 35 членов экипажа выжили, включая капитана, который отдал приказ покинуть судно, когда пожар начался ближе к полуночи, а затем посадил паром на мель на острове у провинции Басилан, чтобы дать оставшимся пассажирам больше шансов выжить, сообщили представители береговой охраны.

Многие пассажиры в панике прыгнули в море без спасательных жилетов и были спасены спасателями, но по меньшей мере 11 человек утонули. Когда группа сотрудников береговой охраны, включая сотрудников пожарного бюро, поднялась на борт сгоревшего парома на побережье острова Балук-Балук, они обнаружили тела 18 пассажиров, разбросанные на самой верхней открытой эконом-палубе и еще одним этажом ниже, сказал командир береговой охраны Чадли Салахуддин.