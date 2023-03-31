Прибыль Huawei снизилась в 2022 году на фоне санкций, но продажи выросли

"Несмотря на то, что нам предстоит столкнуться со значительным давлением, мы по-прежнему видим возможности для роста устойчивого бизнес-портфеля, уникального конкурентного преимущества, доверия наших клиентов и партнеров и смело инвестируем значительные средства в НИОКР", - сказал на пресс-конференции Эрик Сюй, покидающий пост сменного председателя совета директоров Huawei.



Доход компании Huawei в 2022 году достиг 642,3 млрд юаней ($93,5 млрд), что на 0,9% больше, чем годом ранее.



Чистая прибыль компании за год составила 35,6 млрд юаней ($5,2 млрд), что на 68,7% меньше, чем в 2021 году, на фоне давления пандемии, санкций США, роста цен на сырьевые товары и расходов на НИОКР, а также спада в потребительском бизнесе компании, который в основном продает смартфоны. Huawei сообщила о более высокой, чем обычно, прибыли в 113,7 млрд юаней ($16,6 млрд) в 2021 году благодаря продаже Honor, своего бизнеса бюджетных смартфонов.



"2022 год - это год, когда Huawei вывела себя из кризисного состояния. Американские ограничения стали для нас новой нормой, и мы вернулись к привычному ведению бизнеса", - сказала Сабрина Мэн, главный финансовый директор Huawei.