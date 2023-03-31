Разные виды грядок имеют свои плюсы и минусы

Какие-то садоводы любят классические грядки с земляными бортами, другие предпочитают высоко приподнятые над землей на 30-60 см, а кто-то оборудует на участке аккуратные деревянные короба. У каждой конструкции есть свои достоинства и недостатки.

Например, грядки-траншеи глубиной 40 см обустроить достаточно сложно: сначала нужно выкопать грунт, а потом половину его смешать с перегноем и вернуть на место вровень с дорожками.

Но зато такие грядки дают самые высокие урожаи, особенно хорошо на них растут растения-"обжоры": тыквы и кабачки.

Высокие, приподнятые над землей на 30-60 см грядки, отлично подходят для регионов с обильными осадками. А грядки-короба с жесткими бордюрами не осыпаются, и за ними проще ухаживать.

Приподнятые на 15-20 см земляные грядки проще всего формировать, никаких дополнительных материалов для их оборудования не требуется.

Грядки-ямы глубиной до 20 см подходят для регионов с жарким климатом и редкими дождями.

Узкие грядки шириной в полметра делают на расстоянии 1 метр друг от друга. Их легко формировать и пропалывать, растения на них не мешают друг другу, а урожаи получаются довольно неплохими.

Недостаток их заключается в том, что они не учитывают проблемы корней разных растений.