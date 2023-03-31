Опытный садовод рассказал, о том, что не любит груша, пять важных моментов

Груша не требует большого ухода, она отлично плодоносит даже при минимуме внимания. Но постарайтесь угодить деревцу: не делайте то, чего оно не любит.

Низина

Корни у груши располагаются глубже, чем у яблони. Если грунтовые воды проходят у поверхности, то корни груши могут сгнить. В низине Дерево тоже не будет нормально себя чувствовать.

Оптимальный вариант - высокое место с юга участка.

Тень

Груша не любит затененность, она вытягивается, дает мелкие листья и плохие цветковые почки.

Мороз

Мороза дерево боится. Особенно если это теплолюбивый сорт. Перед зимой грушу надо хорошо подкормить фосфорным удобрением, потом утеплить мульчей и забросать снегом.

Соседи

Не сажайте грушу близко от можжевельника, вишни, черешни, рябины.

Почва

Избегайте щелочных почв, создайте деревцу нейтральный или слабокислый грунт. Щелочной не позволит нормально усваиваться железу, бору, цинку, марганцу.

Такая земля плохо переживает морозы, часто поражается хлорозом.