ВСУ потеряли почти 90 тонн авиатоплива из-за халатности бойца

В Госбюро расследований уточнили, что в августе прошлого года боец Вооружённых сил Украины, хранивший горючее и смазочные материалы воинской части, не выполнил должным образом проверку резервуара с топливом для авиации, что стало причиной утечки авиационного топлива.

Из-за негерметичных клапанов из резервуаров утекло почти 90 тонн жидкости стоимостью 6,5 миллионов гривен.

Отмечается, что если суд признает виновным бойца ВСУ в данном преступлении, то ему грозит наказание в виде лишения своды сроком до 8 лет, с отбыванием наказания в тюрьме.