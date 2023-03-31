Активисты Лос-Анджелеса призывают к справедливости, осуждая гибель 39 иммигрантов в Сьюдад-Хуаресе

Активисты из Южной Калифорнии осудили поведение охранников, которые, как видно на видеозаписи с камер наблюдения, убегали из помещения, когда пламя лизало двери камер, и потребовали справедливости для жертв и их семей.



Мексиканское правительство заявило, что пожар был вызван тем, что заключенные подожгли свои матрасы в знак протеста против депортации. Но активисты по обе стороны границы подвергли сомнению эту версию и упрекнули президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.



"Я хочу сказать мексиканскому правительству, чтобы оно не было таким бесчеловечным", - сказала Сесилия Родригес, президент Гондурасского альянса Лос-Анджелеса и уроженка Чолутеки, провинции на юге Гондураса. "Правительство Мексики лицемерит. Оно даже не помогает своим собственным гражданам.

Мне кажется, что оно является частью мафии". Андрес Мануэль Лопес Обрадор должен понять, что эти люди не хотят жить в Мексике, они просто хотят пройти и попасть в США". гибель 39 иммигрантов в Сьюдад-Хуаресе