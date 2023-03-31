Две семьи, пытавшиеся переправиться через реку Святого Лаврентия в США, погибли, младенец пропал без вести

18:28 2023-03-31

Шесть тел, обнаруженных полицией в четверг в болотистой местности на реке Святого Лаврентия в Квебеке, принадлежали двум разным семьям, пытавшимся тайно проникнуть в Соединенные Штаты, заявила полиция в пятницу.

"Шесть человек, предположительно, из двух семей, одна из которых румынского происхождения, а другая - граждане Индии", - заявила журналистам на пресс-конференции Ли-Энн О'Брайен, заместитель начальника полиции Аквесасне Мохаук.

Полиция считает, что один ребенок из румынской семьи не найден, и мы продолжим поиски". Предполагается, что все они пытались незаконно въехать в США из Канады", - добавила О'Брайен.