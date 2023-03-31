В результате стрельбы на техасском шоссе ранен 1 человек

Один пострадавший был доставлен в больницу, сообщила полиция в социальной сети около 8 часов утра.
Водителям следует ожидать задержек в этом районе.
Официальные лица сообщили, что вскоре будет опубликована дополнительная информация.
Один пострадавший был доставлен в больницу, сообщила полиция в социальной сети около 8 часов утра.
Водителям следует ожидать задержек в этом районе.
Официальные лица сообщили, что вскоре будет опубликована дополнительная информация.
Иван Ободов
В здание турецкой оппозиционной партии в Стамбуле за ночь попали две пули, заявила в пятницу ее лидер, что она назвала попыткой запугать членов партии в преддверии знаковых президентских и парламентских выборов в следующем месяце.
Иван Ободов
В то время как дипломатические партнеры Тайваня сокращаются и вместо них обращаются к соперничающему Китаю, президент Тайваня Цай Ин-вэнь стремится укрепить связи с оставшимися союзниками самоуправляемого острова во время поездки в США.