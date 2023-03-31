В результате стрельбы на техасском шоссе ранен 1 человек

18:29 2023-03-31

Полиция Грейпвайна расследует дело о стрельбе, в результате которой один человек был ранен в пятницу утром на шоссе штата 114 возле Texan Trail, сообщили официальные лица.

Один пострадавший был доставлен в больницу, сообщила полиция в социальной сети около 8 часов утра.

Водителям следует ожидать задержек в этом районе.

Официальные лица сообщили, что вскоре будет опубликована дополнительная информация.