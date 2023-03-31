Продолжающиеся штормы помогают Юте выйти из экстремальной засухи

Монитор, созданный совместными усилиями Национального центра по смягчению последствий засухи при Университете Небраски и федеральных ведомств, отмечает, что около 64% территории штата находятся в состоянии умеренной или сильной засухи, а чуть более четверти территории штата сейчас находится в состоянии "аномально сухой".

Количество земель, не охваченных засухой, достигло 7,3%, поскольку штормы продолжают обрушиваться на Запад.



"Широкомасштабные улучшения были внесены в картину засухи, особенно в северной Калифорнии, северной Неваде, южном Айдахо и Юте, разрозненные изменения, в основном улучшения, произошли и в других западных штатах", - написал в отчете климатолог Национального центра по смягчению последствий засухи Кертис Риганти о продолжающихся осадках.



Это большая победа для Юты, которая медленно восстанавливается после продолжающейся засухи, впервые возникшей на юге Юты через несколько месяцев после обильного снежного сезона в 2019 году.

Засуха стала проблемой всего штата год спустя, когда кульминация осадков ниже нормы и температуры выше среднего стала самым засушливым годом в Юте, по крайней мере, с 1895 года.