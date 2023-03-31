Члены изгнанной китайской церкви задержаны в Таиланде

Диана Браун, одна из двух американских сторонников, сопровождавших членов церкви, сказала, что суд в городе Паттайя, куда были доставлены 63 члена Шэньчжэньской Святой Реформаторской церкви, освободил их поздно вечером в пятницу.

По ее словам, они планировали отправиться в местный полицейский участок, чтобы забрать свои паспорта, которые были изъяты при задержании в четверг.



По словам Браун, которая не присутствовала на судебном заседании и сказала, что ее информация основана на том, что сказал группе переводчик, суд сказал, что члены церкви свободны и могут вернуться туда, где они жили неподалеку.



Однако инспектор иммиграционной полиции, отказавшийся назвать свое имя, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что группу отвезут в Бангкок для разбирательства по поводу нарушения иммиграционного законодательства, что, по его словам, является обычной процедурой.

Группу посадили в два автобуса, которые доставили их в иммиграционный офис местной полиции, а затем направились в Бангкок.