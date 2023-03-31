В саду можно высадить весеннецветущие многолетники, которые расцветают по очереди

Существует несколько видов анемонов, которые цветут, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Поэтому они могут украшать сад весь теплый сезон.

Первым зацветает ранней весной и цветет до начала лета декоративный лук. В зависимости от вида, с мая по конец июня цветет иберис, а с со второй половины мая до начала июня - рябчики.

В эти же сроки цветет восточный мак. А вот маргаритки расцветают дважды: в мае-июле и затем - в сентябре.

Два раза радуют любителей красивых клумб ирисы: они зацветают весной и потом осенью. А роскошные пионы цветут довольно продолжительное время - с середины мая до середины июня.

Фактически все лето цветет тимьян - его цветы появляются в мае и продолжают расцветать до середины августа.

Зная сроки цветения разных весеннецветущих многолетних растений, можно сохранять свой сад эффектным весь теплый сезон.