Бывалый дачник научил, как быстро проверить всхожесть семян, всего за минуту

Есть один простой и быстрый способ проверки семян перед проведением посевных работ.

Он поможет отобрать лучший семенной материал, сэкономить время и силы, получить в итоге отличный урожай.

Некачественные семена бывают среди собранных на своем участке и среди купленных в магазине. Угадать, какое семечко взойдет, а какое нет, сложно на глаз.

Суть простого метода проверки от опытного дачника заключается в следующем. Набираем стакан воды, она должна быть комнатной температуры, добавляем в него столовую ложку соли.

Все размешиваем. В соленую воду погружаем семена, выбранные для посадки. Потом наблюдаем. Зернышки, которые осели на дно, будут хорошо всходить.

Те, которые плавают сверху, нужно выбросить, толку от них не будет.