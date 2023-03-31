Массаж ушей приносит пользу всему организму

Хотя связь уха человека с его телом может показаться неочевидной, ушной массаж помогает справляться со многими недугами. На протяжении столетий его используют специалисты восточной медицины, и он действительно приносит эффект.

С помощью такого массажа можно добиться многих результатов. Он поможет усилить иммунитет, активировать внутренние силы организма, достичь энергетичского подъема.

Также с его помощью можно нормализовать сон, профилактировать заболевания сердечно-сосудистой системы, улучшить зрение, избавиться от мигреней и зубной боли. Он оказывает положительное воздействие на работу пищеварительной системы и в целом - органов брюшной полости.

На ушной раковине расположено много точек, отвечающих за разные органы: точка живота, груди, головы, поясницы, ног, органов таза, эндокринной системы и другие. Конечно, правильно сделать массаж ушной раковины несведущему человеку не удастся.

Чтобы он принес желаемый эффект, лучше обратиться к специалисту.