Илон Маск планирует визит в Китай, ищет встречи с премьером

Точное время визита зависит от доступности Ли Цяня, сказал один из источников.
Tesla и Информационное бюро Госсовета Китая не сразу ответили на просьбы о комментарии в пятницу.
Точное время визита зависит от доступности Ли Цяня, сказал один из источников.
Tesla и Информационное бюро Госсовета Китая не сразу ответили на просьбы о комментарии в пятницу.
Иван Ободов
Давний политик из Лос-Анджелеса был осужден в четверг по федеральным обвинениям в коррупции в рамках схемы, в которой, по словам обвинителей, он обещал помочь направить многомиллионный государственный контракт в Университет Южной Калифорнии.
Иван Ободов
В здание турецкой оппозиционной партии в Стамбуле за ночь попали две пули, заявила в пятницу ее лидер, что она назвала попыткой запугать членов партии в преддверии знаковых президентских и парламентских выборов в следующем месяце.