Илон Маск планирует визит в Китай, ищет встречи с премьером

19:41 2023-03-31

Главный исполнительный директор Tesla (TSLA.O) Элон Маск планирует посетить Китай уже в апреле и хочет встретиться с премьер-министром Китая Ли Цянем, сообщили агентству Reuters два человека, знакомых с планами поездки.

Точное время визита зависит от доступности Ли Цяня, сказал один из источников.

Tesla и Информационное бюро Госсовета Китая не сразу ответили на просьбы о комментарии в пятницу.