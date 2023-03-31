Флоридский аквариум выпустит на волю косатку после более чем 50 лет содержания в неволе

Морской аквариум Майами заявил, что он достиг "обязательного соглашения" с некоммерческой организацией "Друзья Лолиты" о возвращении кита, который недавно ушел с выступлений, в океанскую среду обитания на тихоокеанском северо-западе в течение двух лет.



Лолита, 57-летняя косатка, пойманная в 1970 году в бухте у берегов Сиэтла, также известна под именем Токи - это сокращение от ее коренного американского имени Токитаэ, сообщает газета Miami Herald. По данным газеты, план возвращения Лолиты в естественную среду обитания требует федерального одобрения.



Процесс возвращения Лолиты в ее "родные воды" длился много лет, начиная с передачи права собственности на аквариум компании The Dolphin Co, сказала на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава. Позже компания заключила партнерство с некоммерческой организацией для оказания медицинской помощи киту.