Морской аквариум Майами заявил, что он достиг "обязательного соглашения" с некоммерческой организацией "Друзья Лолиты" о возвращении кита, который недавно ушел с выступлений, в океанскую среду обитания на тихоокеанском северо-западе в течение двух лет.
Лолита, 57-летняя косатка, пойманная в 1970 году в бухте у берегов Сиэтла, также известна под именем Токи - это сокращение от ее коренного американского имени Токитаэ, сообщает газета Miami Herald. По данным газеты, план возвращения Лолиты в естественную среду обитания требует федерального одобрения.
Процесс возвращения Лолиты в ее "родные воды" длился много лет, начиная с передачи права собственности на аквариум компании The Dolphin Co, сказала на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава. Позже компания заключила партнерство с некоммерческой организацией для оказания медицинской помощи киту.
Флоридский аквариум выпустит на волю косатку после более чем 50 лет содержания в неволе
Аквариум во Флориде достиг соглашения с защитниками животных об освобождении Лолиты, косатки весом 5 000 фунтов (2 268 кг), содержавшейся в неволе более полувека, сообщили официальные лица в четверг.
Морской аквариум Майами заявил, что он достиг "обязательного соглашения" с некоммерческой организацией "Друзья Лолиты" о возвращении кита, который недавно ушел с выступлений, в океанскую среду обитания на тихоокеанском северо-западе в течение двух лет.
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