ОАЭ аннулируют лицензию российского МТС Банка, находящегося под санкциями

Деятельность филиала банка в ОАЭ, лицензированного в эмирате Абу-Даби, будет свернута в течение шести месяцев под надзором центрального банка ОАЭ.



В заявлении МТС Банка говорится, что он выполнит все обязательства по расчетам перед существующими клиентами и гарантирует сохранность их средств в течение шести месяцев.



"Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС Банка и с учетом санкционных рисков, связанных с банком", - говорится в заявлении центрального банка ОАЭ.



Во время процесса сворачивания деятельности филиалу не будет разрешено открывать новые счета или проводить транзакции, за исключением погашения предыдущих обязательств, для чего ему будет разрешено использовать платежные системы центрального банка, говорится в заявлении.



ОАЭ, член нефтяного альянса ОПЕК+, в который входит Россия, поддерживает хорошие связи с Москвой, несмотря на давление Запада, который пытается помочь изолировать Россию из-за вторжения в Украину. Они не поддержали глобальные санкции, введенные против Москвы.