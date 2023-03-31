Более тысячи человек присоединились к акции протеста, организованной местными матерями, заполнив ротонду здания и заставив патрульных расчищать в толпе проходы для законодателей.
Демонстранты держали плакаты с надписями "Хватит молчать" и "Мы должны сделать лучше", скандируя "Вам вообще есть до этого дело?" и "Хватит насилия!".
С'Кайла Колберт, держа на руках свою грудную дочь, сказала MSNBC, что любовь к Христу призвала ее к протесту. "Чтобы быть голосом детей, чтобы сделать приоритетом их безопасность, я чувствовала себя обязанной быть здесь", - сказала она.
По данным сайта K-12 School Shooting Database, основанного исследователем Дэвидом Ридманом, в этом году в США произошло 90 случаев стрельбы в школах. 303 инцидента в прошлом году были самыми многочисленными за все годы существования базы данных, которая была создана в 1970 году.
Протестующие требуют принятия мер в отношении оружия в здании штата Теннесси
В четверг протестующие заполонили здание штата Теннесси, требуя от законодателей ужесточить законы об оружии после стрельбы в школе в Нэшвилле, в результате которой погибли шесть человек, трое из которых - 9-летние дети.
Более тысячи человек присоединились к акции протеста, организованной местными матерями, заполнив ротонду здания и заставив патрульных расчищать в толпе проходы для законодателей.
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20:01
Иван Ободов
Давний политик Лос-Анджелеса обвинен в коррупции
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Две пули выпущены по зданию турецкой оппозиционной партии
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