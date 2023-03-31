Протестующие требуют принятия мер в отношении оружия в здании штата Теннесси

Более тысячи человек присоединились к акции протеста, организованной местными матерями, заполнив ротонду здания и заставив патрульных расчищать в толпе проходы для законодателей.



Демонстранты держали плакаты с надписями "Хватит молчать" и "Мы должны сделать лучше", скандируя "Вам вообще есть до этого дело?" и "Хватит насилия!".



С'Кайла Колберт, держа на руках свою грудную дочь, сказала MSNBC, что любовь к Христу призвала ее к протесту. "Чтобы быть голосом детей, чтобы сделать приоритетом их безопасность, я чувствовала себя обязанной быть здесь", - сказала она.



По данным сайта K-12 School Shooting Database, основанного исследователем Дэвидом Ридманом, в этом году в США произошло 90 случаев стрельбы в школах. 303 инцидента в прошлом году были самыми многочисленными за все годы существования базы данных, которая была создана в 1970 году.