Планы Air India по модернизации под руководством нового владельца Tata

15 июня - Кэмпбелл Уилсон, уроженец Новой Зеландии, бывший генеральный директор бюджетного подразделения Сингапурских авиалиний Scoot, занимает пост генерального директора Air India.



4 июля - Air India подписывает соглашение о внедрении программного обеспечения Altea компании Amadeus IT Group, в том числе для управления доходами.



12 сентября - Air India соглашается взять в лизинг 25 узкофюзеляжных самолетов Airbus и пять широкофюзеляжных самолетов Boeing, чтобы увеличить свой существующий флот более чем на 25% в ближайшей перспективе. Авиакомпания также сообщает, что вернула в эксплуатацию 16 самолетов, которые были сняты с эксплуатации.



15 сентября - Air India представляет пятилетний план преобразований под названием Vihaan.AI, направленный на то, чтобы стать "глобальной авиакомпанией мирового класса" за счет инвестиций в обслуживание клиентов, технологии и продукты. Ее цель - увеличить долю на внутреннем рынке как минимум до 30% за пять лет, при этом значительно расширив международные маршруты.



2 ноября - Air India завершает сделку по приобретению 100% акций AirAsia India и начинает ее интеграцию с Air India Express в рамках более широкой реструктуризации бизнеса авиакомпании Tata.



29 ноября - Tata заявляет, что объединит Air India с Vistara, своим совместным предприятием с Singapore Airlines. Сингапурский перевозчик инвестирует 252 миллиона долларов в Air India в рамках сделки, которая должна быть завершена к марту 2024 года, и получит 25,1% акций.