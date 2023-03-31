15 июня - Кэмпбелл Уилсон, уроженец Новой Зеландии, бывший генеральный директор бюджетного подразделения Сингапурских авиалиний Scoot, занимает пост генерального директора Air India.
4 июля - Air India подписывает соглашение о внедрении программного обеспечения Altea компании Amadeus IT Group, в том числе для управления доходами.
12 сентября - Air India соглашается взять в лизинг 25 узкофюзеляжных самолетов Airbus и пять широкофюзеляжных самолетов Boeing, чтобы увеличить свой существующий флот более чем на 25% в ближайшей перспективе. Авиакомпания также сообщает, что вернула в эксплуатацию 16 самолетов, которые были сняты с эксплуатации.
15 сентября - Air India представляет пятилетний план преобразований под названием Vihaan.AI, направленный на то, чтобы стать "глобальной авиакомпанией мирового класса" за счет инвестиций в обслуживание клиентов, технологии и продукты. Ее цель - увеличить долю на внутреннем рынке как минимум до 30% за пять лет, при этом значительно расширив международные маршруты.
2 ноября - Air India завершает сделку по приобретению 100% акций AirAsia India и начинает ее интеграцию с Air India Express в рамках более широкой реструктуризации бизнеса авиакомпании Tata.
29 ноября - Tata заявляет, что объединит Air India с Vistara, своим совместным предприятием с Singapore Airlines. Сингапурский перевозчик инвестирует 252 миллиона долларов в Air India в рамках сделки, которая должна быть завершена к марту 2024 года, и получит 25,1% акций.
Планы Air India по модернизации под руководством нового владельца Tata
Air India переживает амбициозное возрождение под руководством конгломерата Tata Group, который в прошлом году вернул контроль над авиакомпанией после ее национализации почти семь десятилетий назад.
15 июня - Кэмпбелл Уилсон, уроженец Новой Зеландии, бывший генеральный директор бюджетного подразделения Сингапурских авиалиний Scoot, занимает пост генерального директора Air India.
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Иван Ободов
Давний политик Лос-Анджелеса обвинен в коррупции
Давний политик из Лос-Анджелеса был осужден в четверг по федеральным обвинениям в коррупции в рамках схемы, в которой, по словам обвинителей, он обещал помочь направить многомиллионный государственный контракт в Университет Южной Калифорнии.
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Две пули выпущены по зданию турецкой оппозиционной партии
В здание турецкой оппозиционной партии в Стамбуле за ночь попали две пули, заявила в пятницу ее лидер, что она назвала попыткой запугать членов партии в преддверии знаковых президентских и парламентских выборов в следующем месяце.
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