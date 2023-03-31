3 человека арестованы в связи с предполагаемым нападением на рэпера 6ix9ine

Рафаэль Медина-младший, 43 года, Октавиус Медина, 23 года, и Энтони Мальдонадо, 25 лет, были арестованы и помещены в камеру, говорится в заявлении Управления шерифа округа Палм-Бич в четверг вечером.



Они обвиняются в нападении и ограблении рэпера, которого управление идентифицировало по его настоящему имени, Даниэль Эрнандес.



Согласно записям в тюрьме, Рафаэль Медина и Мальдонадо были задержаны по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и ограблении. Данные об Октавиусе Медине не были доступны. Неясно, есть ли у них адвокаты, чтобы выступать от их имени.



Рэпер, 26 лет, находился в сауне в LA Fitness к югу от Уэст-Палм-Бич 21 марта, когда к нему подошла группа людей и "избила его", сказал его адвокат. "У него были порезы на лице и синяки", - сказал в своем заявлении адвокат Лэнс Лаззаро.



Рэпер пытался дать отпор, сказал Лаззаро, и группа, как утверждается, убежала после того, как сотрудники услышали шум. Офис шерифа в отдельном заявлении сообщил, что помощники шерифа были предупреждены о ссоре и что рэпер был доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.