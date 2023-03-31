Всемирный суд постановил, что США незаконно заморозили некоторые иранские активы

19:49 2023-03-31

В частичной победе Ирана судьи Международного суда в четверг постановили, что Вашингтон незаконно разрешил судам заморозить активы некоторых иранских компаний, и обязали США выплатить компенсацию, но оставили сумму для последующего определения.


Однако, что стало ударом для Тегерана, МС заявил, что не обладает юрисдикцией в отношении замороженных активов центрального банка Ирана на сумму $1,75 млрд.

Исполняющий обязанности юридического советника Госдепартамента США Рич Висек в письменном заявлении сообщил, что решение отвергло "подавляющее большинство аргументов Ирана", в частности, когда речь шла об активах центрального банка.

"Это большая победа для Соединенных Штатов и жертв иранского государственного терроризма", - добавил Висек.

На своей странице в Twitter министерство иностранных дел Ирана заявило о своей победе, сказав, что это решение является доказательством "правоты Ирана и нарушений со стороны правительства США".

Решение вынесено на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как на прошлой неделе в Сирии были нанесены ответные удары по поддерживаемым Ираном силам и американскому персоналу.