Однако, что стало ударом для Тегерана, МС заявил, что не обладает юрисдикцией в отношении замороженных активов центрального банка Ирана на сумму $1,75 млрд.
Исполняющий обязанности юридического советника Госдепартамента США Рич Висек в письменном заявлении сообщил, что решение отвергло "подавляющее большинство аргументов Ирана", в частности, когда речь шла об активах центрального банка.
"Это большая победа для Соединенных Штатов и жертв иранского государственного терроризма", - добавил Висек.
На своей странице в Twitter министерство иностранных дел Ирана заявило о своей победе, сказав, что это решение является доказательством "правоты Ирана и нарушений со стороны правительства США".
Решение вынесено на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как на прошлой неделе в Сирии были нанесены ответные удары по поддерживаемым Ираном силам и американскому персоналу.
Всемирный суд постановил, что США незаконно заморозили некоторые иранские активы
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