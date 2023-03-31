Всемирный суд постановил, что США незаконно заморозили некоторые иранские активы



Однако, что стало ударом для Тегерана, МС заявил, что не обладает юрисдикцией в отношении замороженных активов центрального банка Ирана на сумму $1,75 млрд.



Исполняющий обязанности юридического советника Госдепартамента США Рич Висек в письменном заявлении сообщил, что решение отвергло "подавляющее большинство аргументов Ирана", в частности, когда речь шла об активах центрального банка.



"Это большая победа для Соединенных Штатов и жертв иранского государственного терроризма", - добавил Висек.



На своей странице в Twitter министерство иностранных дел Ирана заявило о своей победе, сказав, что это решение является доказательством "правоты Ирана и нарушений со стороны правительства США".



Решение вынесено на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как на прошлой неделе в Сирии были нанесены ответные удары по поддерживаемым Ираном силам и американскому персоналу.