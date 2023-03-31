Тайваньский лидер ищет союзников во время визита в Центральную Америку

В речи, обращенной к лидерам Гватемалы и Белиза незадолго до отъезда, Цай представила поездку как шанс продемонстрировать приверженность Тайваня демократическим ценностям во всем мире.



"Внешнее давление не помешает нашему решению выйти на мировую арену. Мы будем спокойны, уверены в себе, не покоримся, но и не будем провоцировать", - сказала Цай, которая также встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти во время остановки в Соединенных Штатах.



Но поездка также направлена на укрепление связей в Латинской Америке, поскольку Китай вливает деньги в регион и оказывает давление на его страны с целью разорвать отношения с самоуправляемым демократическим островом.



Ожидается, что в Гватемалу и Белиз Цай приедет с открытой чековой книжкой. Но в регионе, где растет влияние Китая, аналитики говорят, что Тайвань, возможно, уже проиграл в долгосрочной игре.



"Эти страны являются символическими. И я не думаю, что Тайвань хочет потерять хоть одну из них", - говорит Джун Тейфел Дрейер, политолог из Университета Майами. "Но если Китай собирается потакать дипломатии чековой книжки, я не думаю, что Тайвань сможет конкурировать, и он это знает".