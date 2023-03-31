Две пули выпущены по зданию турецкой оппозиционной партии

Сообщений о том, что кто-то пострадал в результате стрельбы, которая произошла рано утром в стамбульском офисе правой партии IYI, не поступало.



Одна пуля попала в первый этаж, другая - в третий, сообщила журналистам лидер партии IYI Мераль Аксенер.



"Это попытка запугать членов политической партии всего за полтора месяца до выборов. Это неприемлемо. Вы не можете нас запугать, но это оскорбление избирателей", - сказал Акшенер.



Офис губернатора Стамбула сообщил, что полиция начала расследование инцидента.



Видеозапись показала, что пуля пробила окно на первом этаже, где находится кафетерий, и застряла в стуле.



Партия IYI является частью шестипартийного оппозиционного альянса, который выдвинул Кемаля Киличдароглу, лидера главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP), в качестве своего кандидата для борьбы с президентом Тайипом Эрдоганом на выборах 14 мая.