Сообщений о том, что кто-то пострадал в результате стрельбы, которая произошла рано утром в стамбульском офисе правой партии IYI, не поступало.
Одна пуля попала в первый этаж, другая - в третий, сообщила журналистам лидер партии IYI Мераль Аксенер.
"Это попытка запугать членов политической партии всего за полтора месяца до выборов. Это неприемлемо. Вы не можете нас запугать, но это оскорбление избирателей", - сказал Акшенер.
Офис губернатора Стамбула сообщил, что полиция начала расследование инцидента.
Видеозапись показала, что пуля пробила окно на первом этаже, где находится кафетерий, и застряла в стуле.
Партия IYI является частью шестипартийного оппозиционного альянса, который выдвинул Кемаля Киличдароглу, лидера главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP), в качестве своего кандидата для борьбы с президентом Тайипом Эрдоганом на выборах 14 мая.
Две пули выпущены по зданию турецкой оппозиционной партии
В здание турецкой оппозиционной партии в Стамбуле за ночь попали две пули, заявила в пятницу ее лидер, что она назвала попыткой запугать членов партии в преддверии знаковых президентских и парламентских выборов в следующем месяце.
Сообщений о том, что кто-то пострадал в результате стрельбы, которая произошла рано утром в стамбульском офисе правой партии IYI, не поступало.
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20:01
Иван Ободов
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