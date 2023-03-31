Два мальчика арестованы по подозрению в убийстве после смерти 82-летней женщины

Офицеры были вызваны сразу после 13:50 в субботу, 25 марта, на сообщение о том, что пожилая женщина была найдена лежащей на полу в своем доме в Пейкфилде.



Предполагается, что инцидент произошел в какой-то момент между вечером пятницы 24 марта и ранним утром субботы 25 марта.



Жертва, Джой Миддлдитч, была найдена в сознании, но в тяжелом состоянии, ее доставили в больницу Джеймса Пэджета для лечения, но она умерла в ранние часы понедельника 27 марта.



Полицейские вели многочисленные расследования и в пятницу арестовали двух мужчин в связи с этим инцидентом.



Представитель полиции Саффолка сказал: "15-летний и 14-летний подростки, оба из района Лоустофт, были арестованы по подозрению в убийстве и доставлены в следственный центр полиции Мартлшема для допроса.