Офицеры были вызваны сразу после 13:50 в субботу, 25 марта, на сообщение о том, что пожилая женщина была найдена лежащей на полу в своем доме в Пейкфилде.
Предполагается, что инцидент произошел в какой-то момент между вечером пятницы 24 марта и ранним утром субботы 25 марта.
Жертва, Джой Миддлдитч, была найдена в сознании, но в тяжелом состоянии, ее доставили в больницу Джеймса Пэджета для лечения, но она умерла в ранние часы понедельника 27 марта.
Полицейские вели многочисленные расследования и в пятницу арестовали двух мужчин в связи с этим инцидентом.
Представитель полиции Саффолка сказал: "15-летний и 14-летний подростки, оба из района Лоустофт, были арестованы по подозрению в убийстве и доставлены в следственный центр полиции Мартлшема для допроса.
Два мальчика арестованы по подозрению в убийстве после смерти 82-летней женщины
Два мальчика, 14 и 15 лет, были арестованы по подозрению в убийстве после того, как 82-летняя женщина умерла после ограбления ее дома в Саффолке.
Офицеры были вызваны сразу после 13:50 в субботу, 25 марта, на сообщение о том, что пожилая женщина была найдена лежащей на полу в своем доме в Пейкфилде.