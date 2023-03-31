Анджелина Джоли анонсировала выпуск одежды и украшений под своим брендом

В 47 лет Анджелина решила начать новый бизнес и заняться производством люксовых товаров. Новый бренд звезды будет носить название Atelier Jolie.

Работа над новым проектом заняла у актрисы более года, и теперь она надеется, что он вскоре заработает и принесет ей успех.

Линейка новых ювелирных украшений от Джоли будет состоять из индивидуальных изделий, сделанных на заказ. А одежда будет включать как готовые изделия, так и наряды "от кутюр".

Поскольку Анлжелина является последовательницей устойчивой моды, она мечтает воплотить эту идею в своей новой компании.

Помимо ювелирки и одежды под брендом Atelier Jolie планируется выпускать товары для дома. Также компания будет оказывать потребительские услуги.