Пропавший 4-летний ребенок спасен из леса после того, как ушел из дома с собакой

По данным полиции штата Нью-Джерси, ребенок был объявлен пропавшим без вести и исчез более чем на час вечером 30 марта в поселке Буэна-Виста.



Во время поисков мальчика его мать и полицейский штата Ян Эмми услышали его и последовали за его криками почти в полумиле от его дома, говорится в пресс-релизе полиции штата, опубликованном на Facebook.



Момент, когда полицейские заметили ребенка и бросились спасать его в лесу, запечатлен на видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, которую предоставила полиция штата.



Собака оставалась с ребенком все время, пока он пропадал, показано на видео.



Мальчик плачет о том, что потерял обувь, и его подбирают полицейские, согласно видеозаписи. Лабрадор, виляя хвостом, подпрыгивает, когда мальчика берут на руки, в явном восторге, показано на видеозаписи.



"Мы с благодарностью сообщаем, что благодаря быстрой реакции полицейских и его матери испуганный ребенок был благополучно найден и находится в добром здравии", - говорится в заявлении полиции.