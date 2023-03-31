По данным полиции штата Нью-Джерси, ребенок был объявлен пропавшим без вести и исчез более чем на час вечером 30 марта в поселке Буэна-Виста.
Во время поисков мальчика его мать и полицейский штата Ян Эмми услышали его и последовали за его криками почти в полумиле от его дома, говорится в пресс-релизе полиции штата, опубликованном на Facebook.
Момент, когда полицейские заметили ребенка и бросились спасать его в лесу, запечатлен на видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, которую предоставила полиция штата.
Собака оставалась с ребенком все время, пока он пропадал, показано на видео.
Мальчик плачет о том, что потерял обувь, и его подбирают полицейские, согласно видеозаписи. Лабрадор, виляя хвостом, подпрыгивает, когда мальчика берут на руки, в явном восторге, показано на видеозаписи.
"Мы с благодарностью сообщаем, что благодаря быстрой реакции полицейских и его матери испуганный ребенок был благополучно найден и находится в добром здравии", - говорится в заявлении полиции.
Пропавший 4-летний ребенок спасен из леса после того, как ушел из дома с собакой
Испуганный 4-летний мальчик был найден в лесу после того, как ушел из дома со своим черным лабрадором-ретривером в Нью-Джерси, сообщила полиция.
По данным полиции штата Нью-Джерси, ребенок был объявлен пропавшим без вести и исчез более чем на час вечером 30 марта в поселке Буэна-Виста.