Давний политик Лос-Анджелеса обвинен в коррупции

Бывший член городского совета от демократов Марк Ридли-Томас - одно время депутат законодательного собрания, окружной инспектор и один из лидеров местной политики на протяжении десятилетий - был признан окружным судом США виновным в семи тяжких преступлениях, включая заговор, взяточничество и мошенничество.



Вердикт присяжных ознаменовал ошеломляющее падение некогда ведущей фигуры в политике округа Лос-Анджелес, известной своим участием в защите гражданских прав и расовых вопросов.



Мэрилин Флинн, которая была деканом Школы социальной работы Университета Южной Калифорнии с 1997 по 2018 год, в прошлом году признала себя виновной по одному пункту обвинения во взяточничестве.

Прокуроры заявили, что в рамках заговора она придумала схему переправки 100 000 долларов, которые Ридли-Томас выделил из средств, выделенных на избирательную кампанию, через университет в некоммерческую организацию, которой руководит его сын.



"Когда избранные лидеры занимаются коррупцией, нашему обществу наносится огромный ущерб. Ридли-Томас вступил в коррупционный сговор с деканом университета, чтобы направить контракты, финансируемые налогоплательщиками, в учебное заведение в обмен на выгоду для своего сына", - говорится в заявлении прокурора США Мартина Эстрады.