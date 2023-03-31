Байден посетит Миссисипи в связи с разрушительным торнадо

"Президент и первая леди Джилл Байден посетят сотрудников служб быстрого реагирования, официальных лиц штата и местных властей, а также общины, пострадавшие от разрушительных последствий недавних ураганов, проинспектируют усилия по восстановлению и подтвердят свою готовность поддерживать народ Миссисипи столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении Белого дома.



Национальная метеорологическая служба классифицировала торнадо, прошедший в прошлую пятницу, как торнадо 4-й категории (по шкале Фуджиты - 5), со свирепым ветром до 200 миль в час.



Это явление оставило за собой след хаоса длиной более 100 миль по всему штату.



Разрушенные дома, опрокинутые здания и сплющенные автомобили в считанные секунды последовали за этим городом с населением 2 000 человек.