"Президент и первая леди Джилл Байден посетят сотрудников служб быстрого реагирования, официальных лиц штата и местных властей, а также общины, пострадавшие от разрушительных последствий недавних ураганов, проинспектируют усилия по восстановлению и подтвердят свою готовность поддерживать народ Миссисипи столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении Белого дома.
Национальная метеорологическая служба классифицировала торнадо, прошедший в прошлую пятницу, как торнадо 4-й категории (по шкале Фуджиты - 5), со свирепым ветром до 200 миль в час.
Это явление оставило за собой след хаоса длиной более 100 миль по всему штату.
Разрушенные дома, опрокинутые здания и сплющенные автомобили в считанные секунды последовали за этим городом с населением 2 000 человек.
Байден посетит Миссисипи в связи с разрушительным торнадо
Президент США Джо Байден и его супруга посетят Роллинг Форк, штат Миссисипи, 31 марта, через неделю после того, как южный штат был опустошен торнадо, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек.
"Президент и первая леди Джилл Байден посетят сотрудников служб быстрого реагирования, официальных лиц штата и местных властей, а также общины, пострадавшие от разрушительных последствий недавних ураганов, проинспектируют усилия по восстановлению и подтвердят свою готовность поддерживать народ Миссисипи столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении Белого дома.