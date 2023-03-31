Обвинения Мексики в гибели мигрантов усиливают напряженность в президентской гонке

Тридцать девять человек погибли в центре в пограничном городе Сьюдад-Хуарес, расположенном через границу от Эль-Пасо, штат Техас. Лопес Обрадор первоначально заявил, что пожар устроили задержанные мигранты, протестующие против своей предстоящей депортации.



Видео, опубликованное в социальных сетях, на котором якобы запечатлен пожар, вызвало гневные вопросы о том, почему мужчины, в основном мигранты из Центральной Америки, оказались запертыми внутри, в то время как власти утверждали, что эвакуировали всех женщин в их секции.



На 30-секундном видео, которое, по словам министра внутренних дел Адана Лопеса, поступило от правительства штата, показано, как сотрудники в форме проходят мимо запертой камеры, а мужчины пытаются выбраться наружу, в то время как пламя начинает охватывать помещение.



"Виновато все правительство", - сказала Роза Мария Гонсалес, депутат от оппозиции, возглавляющая комиссию по миграции нижней палаты парламента. Она назвала "преступлением" невмешательство в ситуацию, когда мигранты были охвачены дымом и пламенем.