В Сан-Диего появится крупнейший в мире парк воздушных прыжков

Этот надувной парк откроется в эту пятницу, 31 апреля, на Parkway Plaza в Эль-Кайоне и будет открыт для детей всех возрастов, а взрослые также смогут прийти и насладиться этим парком, который, как говорят, является самым большим в своем роде в мире.

Стоит отметить, что для предотвращения несчастных случаев у детей есть палатка исключительно для них, точно так же есть и другие палатки для детей помладше. Дети должны находиться в сопровождении родителей или взрослых.

Кроме того, в парке есть горка высотой 23 фута и несколько зон, где вы можете насладиться любимыми темами, например, "горный вызов", "боевой луч", "гамболл-галоп", "стена ниндзя" и даже "зона отдыха".

Билеты действуют в течение 90 минут, после чего вам придется уйти. Еще одна важная деталь - вы должны надеть носки, так как если вы будете босиком, то не сможете войти.

Сколько это стоит? Во время открытия стоимость билета составит 9 долларов США