Перуанский судья отклонил 36-месячный тюремный срок для жены Педро Кастильо

Судья Рауль Хустиниано из Восьмого подготовительного следственного суда объявил "ничтожность" запроса прокурора, который был представлен в прошлый понедельник адвокатами Паредеса и его братьев Вальтера и Давида, "вполне обоснованным".



"В результате, ходатайство прокуратуры о предварительном заключении признается неприемлемым", - сказал магистрат.



Жустиниано пояснил, что прокуратура должна была сначала ходатайствовать об отмене простых повесток, выданных обвиняемому до сих пор, прежде чем напрямую просить о предварительном заключении.



Судья отметил, однако, что его решение "оставляет за прокуратурой право на безопасность", чтобы она могла сформулировать судебные запросы, "которые она считает уместными".



Узнав о решении, прокурор заявил, что собирается подать апелляцию "в течение соответствующего срока", и адвокаты защиты выразили свое согласие.