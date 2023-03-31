В Колумбии задержаны 52 наркоторговца, 34 подлежат экстрадиции

Глава оборонного ведомства сообщил на пресс-конференции, что эти действия были проведены в рамках операции "Сан-Мартин", а захваты были произведены в последние два месяца в 10 департаментах Колумбии после более чем двухлетнего расследования.



В ходе наступления на "владельцев бизнеса", сказал Веласкес, было также изъято четыре тонны кокаина и конфисковано 244 актива для экспроприации на сумму более 482 миллиардов песо (около 104,4 миллиона долларов).



"Это конкретное наступление "Сан-Мартин", которое в течение двух лет развивало расследования, привело к поимке этих людей, изъятию четырех тонн кокаина стоимостью 134 миллиона долларов, 244 активов с целью экспроприации, оцененных в 482 000 миллионов песо", - пояснил министр Веласкес.



Среди задержанных 42 колумбийца, четыре панамца, два мексиканца, один американец, один словак, один эквадорец и один из Нидерландов.



"На национальном уровне это напрямую затрагивает "Клан залива", "Лос Паченка", "Оливер Синистерра" и эту организацию организованных преступных группировок "Ла Локал", - сказал министр Веласкес.