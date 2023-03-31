Перу запускает мобильное приложение для мониторинга случаев заболевания «денге»

"Dengue Onqoy" - это название инструмента, который призван помочь медицинским работникам распознать серьезность заболевания, предоставить информацию об уходе, необходимом пациентам с лихорадкой денге, и улучшить мониторинг случаев заболевания по всему Перу.



Разработанный Министерством здравоохранения и Национальным институтом здравоохранения (INS), он был внедрен в период повышенной заразности после проливных дождей, обрушившихся на страну в марте, что делает передачу вируса более благоприятной.



По данным Национального центра эпидемиологии, профилактики и контроля заболеваний (CDC-Peru), на сегодняшний день в Перу зарегистрировано 31 419 подтвержденных и вероятных случаев заболевания лихорадкой денге и 30 смертей, вызванных осложнениями заболевания.



"Пользователи приложения - это медицинские работники, которые работают и живут в сельской местности и переживают сильные дожди, оползни, грязевые и каменные обвалы, особенно в северных прибрежных районах и джунглях нашей страны", - говорится в заявлении главы INS Виктора Суареса.