"Мы предлагаем создать специализированное агентство по поиску, чтобы выйти из тупика в этом вопросе", - заявила Рабочая группа в составе Ауа Бальде, Гражины Барановской и Лусиано Хазана на пресс-конференции.
Это агентство должно иметь "междисциплинарный характер" и располагать необходимыми людскими, техническими и финансовыми ресурсами, чтобы "дать ответы" семьям пропавших без вести, сказал Хазан.
Завершив визит в Гондурас, группа экспертов отметила в предварительном отчете, что агентство также должно обладать способностью координировать свою деятельность с аналогичными структурами в других странах, таких как Сальвадор и Мексика.
"Координация связана с необходимостью реагировать на мигрантов и людей, которые исчезают в контексте мобильности людей", - добавил он.
Он подчеркнул "ущерб", который наносит течение времени семьям пропавших людей, что требует, по его словам, "немедленных усилий", чтобы не продолжать "откладывать реагирование".
ООН призывает Гондурас создать специализированное агентство по поиску пропавших людей
Рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям в среду призвала правительство Гондураса создать специализированное поисковое агентство для реагирования на запросы семей.
"Мы предлагаем создать специализированное агентство по поиску, чтобы выйти из тупика в этом вопросе", - заявила Рабочая группа в составе Ауа Бальде, Гражины Барановской и Лусиано Хазана на пресс-конференции.