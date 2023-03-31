ООН призывает Гондурас создать специализированное агентство по поиску пропавших людей

20:13 2023-03-31

Рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям в среду призвала правительство Гондураса создать специализированное поисковое агентство для реагирования на запросы семей.

"Мы предлагаем создать специализированное агентство по поиску, чтобы выйти из тупика в этом вопросе", - заявила Рабочая группа в составе Ауа Бальде, Гражины Барановской и Лусиано Хазана на пресс-конференции.

Это агентство должно иметь "междисциплинарный характер" и располагать необходимыми людскими, техническими и финансовыми ресурсами, чтобы "дать ответы" семьям пропавших без вести, сказал Хазан.

Завершив визит в Гондурас, группа экспертов отметила в предварительном отчете, что агентство также должно обладать способностью координировать свою деятельность с аналогичными структурами в других странах, таких как Сальвадор и Мексика.

"Координация связана с необходимостью реагировать на мигрантов и людей, которые исчезают в контексте мобильности людей", - добавил он.

Он подчеркнул "ущерб", который наносит течение времени семьям пропавших людей, что требует, по его словам, "немедленных усилий", чтобы не продолжать "откладывать реагирование".