ООН призывает Гондурас создать специализированное агентство по поиску пропавших людей

"Мы предлагаем создать специализированное агентство по поиску, чтобы выйти из тупика в этом вопросе", - заявила Рабочая группа в составе Ауа Бальде, Гражины Барановской и Лусиано Хазана на пресс-конференции.



Это агентство должно иметь "междисциплинарный характер" и располагать необходимыми людскими, техническими и финансовыми ресурсами, чтобы "дать ответы" семьям пропавших без вести, сказал Хазан.



Завершив визит в Гондурас, группа экспертов отметила в предварительном отчете, что агентство также должно обладать способностью координировать свою деятельность с аналогичными структурами в других странах, таких как Сальвадор и Мексика.



"Координация связана с необходимостью реагировать на мигрантов и людей, которые исчезают в контексте мобильности людей", - добавил он.



Он подчеркнул "ущерб", который наносит течение времени семьям пропавших людей, что требует, по его словам, "немедленных усилий", чтобы не продолжать "откладывать реагирование".