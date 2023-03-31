Освобождены четверо венесуэльцев, находившихся в заложниках у диссидентов РВСК в Колумбии

20:13 2023-03-31

Четверо венесуэльских молодых людей, которые в течение двух недель удерживались диссидентами РВСК в Арауке, колумбийском департаменте, граничащем с Венесуэлой, были освобождены, сообщило в среду Управление омбудсмена.

Молодые люди были освобождены благодаря гуманитарной миссии, сформированной Управлением омбудсмена и епархией Арауки. Они удерживались Десятым фронтом Мартин Вилья Центрального генерального штаба, который является главным диссидентом FARC, с 13 марта.

По данным Управления омбудсмена, молодые люди находятся "в добром здравии" и были переведены "в безопасное место, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями", говорится в заявлении ведомства.

"Офис омбудсмена еще раз призвал незаконные вооруженные группировки присоединиться к жестам, которые позволили бы реально укрепить мир в Колумбии.

Оно также ясно дало понять, что сохраняет в своем распоряжении гуманитарные каналы, чтобы способствовать освобождению людей, которые могут находиться в руках незаконных вооруженных формирований", - говорится в заявлении.