Освобождены четверо венесуэльцев, находившихся в заложниках у диссидентов РВСК в Колумбии

Молодые люди были освобождены благодаря гуманитарной миссии, сформированной Управлением омбудсмена и епархией Арауки. Они удерживались Десятым фронтом Мартин Вилья Центрального генерального штаба, который является главным диссидентом FARC, с 13 марта.



По данным Управления омбудсмена, молодые люди находятся "в добром здравии" и были переведены "в безопасное место, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями", говорится в заявлении ведомства.



"Офис омбудсмена еще раз призвал незаконные вооруженные группировки присоединиться к жестам, которые позволили бы реально укрепить мир в Колумбии.

Оно также ясно дало понять, что сохраняет в своем распоряжении гуманитарные каналы, чтобы способствовать освобождению людей, которые могут находиться в руках незаконных вооруженных формирований", - говорится в заявлении.