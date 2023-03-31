28 погибших в результате пожара на пароме на Филиппинах

Кроме того, "на данный момент семь человек числятся пропавшими без вести, но их наверняка будет больше", - сказал сегодня агентству EFE представитель береговой охраны коммодор Режард Марфе, добавив, что среди 230 спасенных по меньшей мере девять человек получили ранения.



На борту MV Lady Mary III находилось около 250 человек, хотя официально было зарегистрировано только 205, когда в среду вечером во время плавания у берегов острова Балук-Балук в провинции Басилан на южном острове Минданао, где судно сейчас сидит на мели, произошел пожар по неизвестной причине.



Это была та же береговая охрана, которая помогла парому сесть на мель у берегов Басилана, что подтвердило агентство EFE.



Губернатор Басилана, Хаджиман Саллиман, сообщил изданию The Inquirer, что по меньшей мере 11 тел были найдены внутри судна, а остальные - в море.



Судно следовало из города Замбоанга в Зулу, и в настоящее время выясняется, не произошла ли на пароме утечка нефти в море в результате пожара, подтвердила береговая охрана в заявлении в социальных сетях.