Анна Семенович мечтала стать наложницей султана

Поводом к такому неожиданному заявлению послужила впечатлительность Анны. Дело в том, что сейчас звезда находится на отдыхе в Турции.

Недавно ей довелось посетить дворец времен Османской империи - Топкапы. В былые времена там проживали султаны вместе со своими наложницами.

Именно апартаменты наложниц произвели на красавицу Семенович неизгладимые впечатления. Фотографиями этих шикарных покоев Анна поделилась со своими подписчиками.

Певица выразила сожаление о том, что ее не было среди наложниц султана, которого все красавицы старались соблазнить. И тут же кокетливо добавила: "Это он меня еще не видел в те времена, жаль".