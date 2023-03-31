Фастфуд и сахар ускоряют старение организма

Полуфабрикаты, соусы, переработанное мясо приводят к быстрому старению органов, алкоголь - к обезвоживанию. А излишнее потребление сахара ведет к возникновению множества проблем.

В частности, это раннее появление морщин, потеря эластичности кожи, появление избыточной массы тела и инсулинорезистентность. Кроме того, избыток сахара в рационе делает кожу более старой на вид и мешает ее быстрому восстановлению в случае повреждений.

Потребление фастфуда и большого количества сахара плохо влияет и на зубы. Хлеб и каши во время еды прилипают к зубам и трудно из них вычищаются, поэтому после их употребления рекомендуется тщательно чистить полость рта.

Часто желание есть много сладкого и сдобного обусловлено состояниями стресса или эмоционального возбуждения. Врачи рекомендуют в этом случае не "заедать" проблемы, а найти другие решения для их преодоления: с помощью приятных эмоций, дружеского общения, занятий спортом, прогулок на свежем воздухе.