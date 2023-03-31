Весенний напиток укрепляет сосуды у пожилых людей

Речь идет о хорошо известной всем ягоде шиповника и приготовленном из нее напитке. Отвар шиповника недаром называют витаминным - он очень богат витамином С.

Иммунная система пожилых людей ослаблена по сравнению с молодыми организмами. И ей требуется дополнительная помощь в борьбе с вирусами и бактериями в период их активизации.

Именно поэтому осенью и весной людям в преклонном возрасте рекомендуется пить отвар шиповника. Он укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма.

Помимо витамина С в шиповнике содержится ценный витамин А, который обладает мочегонным действием. Благодаря ему отвар из плодов шиповника способствует снижению высокого артериального давления.