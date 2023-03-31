Пожар дополнил другой пожар, который все еще горит спустя восемь дней после начала в лесах региона Валенсия на востоке Испании, а также другой пожар, который опустошил 1100 гектаров земли в Галисии на северо-западе Испании.
Пламя полыхало рядом с дорогой, когда автомобили проезжали через Астурию, пышный регион с дождливым океаническим климатом, показали кадры местного телевидения.
Власти запретили доступ к лесным дорогам, а также контролируемые ожоги и использование техники и электроинструментов в лесах, которые могут спровоцировать новые пожары.
"Астурия не горит. Это они ее сжигают. И ответственны за это те, кто поджигает наши леса. Они преступники, правонарушители и будут преследоваться по закону", - написал региональный президент Астурии Адриан Барбон в социальной сети Twitter.
Правительство Испании опасается увеличения количества пожаров в этом году после необычно сухой зимы в некоторых частях Южной Европы на фоне повышения температуры, вызванного изменением климата.
Пожары опустошают север Испании, когда температура достигает рекордно высоких значений
В четверг в регионе Астурия на севере Испании вспыхнуло более 100 пожаров, большинство из которых - поджоги, сообщили власти, поскольку температура в стране достигла рекордно высоких для этого времени года значений.
Пожар дополнил другой пожар, который все еще горит спустя восемь дней после начала в лесах региона Валенсия на востоке Испании, а также другой пожар, который опустошил 1100 гектаров земли в Галисии на северо-западе Испании.
-
-
-
23:48
Иван Ободов
Выживший после взрыва на шоколадной фабрике в США, находясь в огне, упал в чан с шоколадом
Женщина, извлеченная живой из-под обломков шоколадной фабрики в Пенсильвании после взрыва, в результате которого погибли семь коллег, говорит, что пламя охватило здание и ее руку, когда под ней провалился пол.
-
23:45
Иван Ободов
Ассистент режиссера фильма Алека Болдуина «Rust» осужден убиство Халина Хатчинса
Дэйв Холлс был приговорен в пятницу после того, как признал себя виновным в неосторожном обращении с огнестрельным оружием, которое привело к смертельному выстрелу в кинооператора фильма Халин Хатчинс на съемочной площадке.
-
23:43
Иван Ободов
В мексиканских иммиграционных центрах с мигрантами обращаются «как с преступниками»
Луиза Хименес думала, что идет в офис для легализации своего пребывания в Мексике, но вместо этого она оказалась в иммиграционном центре, похожем на тот, где десятки мигрантов погибли во время пожара.
-
23:42
Иван Ободов
Ford отзывает петицию, требующую разрешения США на внедрение беспилотных автомобилей
Компания Ford Motor Co отозвала петицию, требующую одобрения американских регулирующих органов на ежегодное развертывание до 2500 самодвижущихся автомобилей без обязательного контроля со стороны человека.
-
23:40
Иван Ободов
Лидер полицейского профсоюза района Бэй ввозил в США фентанил для продажи оптом
Главе полицейского профсоюза в районе залива Сан-Франциско предъявлены федеральные обвинения в том, что она якобы незаконно ввезла в США тысячи синтетических опиоидов из нескольких стран с целью их распространения.