Эндрю Тейт, личность, вызывающая разногласия в интернете, который провел несколько месяцев в румынской тюрьме по подозрению в организованной преступности и торговле людьми, выиграл апелляцию, чтобы заменить его содержание под стражей домашним арестом, сообщил в пятницу официальный представитель суда.
Бухарестский апелляционный суд принял решение в пользу апелляции Тейта, который оспаривал решение судьи на прошлой неделе продлить его арест в четвертый раз на 30 дней, сказала Рамона Болла, пресс-секретарь румынского агентства по борьбе с организованной преступностью DIICOT.
36-летний Тейт, гражданин Великобритании и США, имеющий 5,4 миллиона подписчиков в Твиттере, был первоначально задержан в конце декабря в столице Румынии Бухаресте вместе со своим братом Тристаном и двумя румынскими женщинами.
Все четверо выиграли апелляцию в пятницу и будут находиться под домашним арестом до 29 апреля, сказал Болла. Ни одному из четверых еще не предъявлено официальное обвинение. Суд принял решение в пользу их немедленного освобождения.
Румыния заявила, задержание Эндрю Тейта заменено домашним арестом
Эндрю Тейт, личность, вызывающая разногласия в интернете, который провел несколько месяцев в румынской тюрьме по подозрению в организованной преступности и торговле людьми, выиграл апелляцию, чтобы заменить его содержание под стражей на домашний арест.
Эндрю Тейт, личность, вызывающая разногласия в интернете, который провел несколько месяцев в румынской тюрьме по подозрению в организованной преступности и торговле людьми, выиграл апелляцию, чтобы заменить его содержание под стражей домашним арестом, сообщил в пятницу официальный представитель суда.
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