"Возвращение Его Святейшества домой в Санта-Марту ожидается завтра, в зависимости от результатов последних медицинских анализов, проведенных сегодня утром", - сказал директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни в заявлении в пятницу утром.
Бруни сказал, что пребывание понтифика в больнице прошло хорошо, "с нормальным медицинским прогрессом".
Франциск, согласно заявлению, вчера вечером съел на ужин пиццу, сегодня утром позавтракал, почитал газеты, а затем вернулся к работе.
"Я могу подтвердить, что, поскольку он должен покинуть больницу завтра, Папа Франциск, как ожидается, будет присутствовать на площади Святого Петра в воскресенье на евхаристическом праздновании Вербного воскресенья, Страстей Господних", - добавил Бруни в своем заявлении.
Папа Франциск покинет больницу в субботу после выздоровления от бронхита
Папа Франциск, как ожидается, покинет больницу в субботу утром, проведя три дня на излечении от бронхита, сообщает пресс-служба Ватикана.
"Возвращение Его Святейшества домой в Санта-Марту ожидается завтра, в зависимости от результатов последних медицинских анализов, проведенных сегодня утром", - сказал директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни в заявлении в пятницу утром.
-
-
-
23:48
Иван Ободов
Выживший после взрыва на шоколадной фабрике в США, находясь в огне, упал в чан с шоколадом
Женщина, извлеченная живой из-под обломков шоколадной фабрики в Пенсильвании после взрыва, в результате которого погибли семь коллег, говорит, что пламя охватило здание и ее руку, когда под ней провалился пол.
-
23:45
Иван Ободов
Ассистент режиссера фильма Алека Болдуина «Rust» осужден убиство Халина Хатчинса
Дэйв Холлс был приговорен в пятницу после того, как признал себя виновным в неосторожном обращении с огнестрельным оружием, которое привело к смертельному выстрелу в кинооператора фильма Халин Хатчинс на съемочной площадке.
-
23:43
Иван Ободов
В мексиканских иммиграционных центрах с мигрантами обращаются «как с преступниками»
Луиза Хименес думала, что идет в офис для легализации своего пребывания в Мексике, но вместо этого она оказалась в иммиграционном центре, похожем на тот, где десятки мигрантов погибли во время пожара.
-
23:42
Иван Ободов
Ford отзывает петицию, требующую разрешения США на внедрение беспилотных автомобилей
Компания Ford Motor Co отозвала петицию, требующую одобрения американских регулирующих органов на ежегодное развертывание до 2500 самодвижущихся автомобилей без обязательного контроля со стороны человека.
-
23:40
Иван Ободов
Лидер полицейского профсоюза района Бэй ввозил в США фентанил для продажи оптом
Главе полицейского профсоюза в районе залива Сан-Франциско предъявлены федеральные обвинения в том, что она якобы незаконно ввезла в США тысячи синтетических опиоидов из нескольких стран с целью их распространения.