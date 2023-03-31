Папа Франциск покинет больницу в субботу после выздоровления от бронхита

"Возвращение Его Святейшества домой в Санта-Марту ожидается завтра, в зависимости от результатов последних медицинских анализов, проведенных сегодня утром", - сказал директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни в заявлении в пятницу утром.



Бруни сказал, что пребывание понтифика в больнице прошло хорошо, "с нормальным медицинским прогрессом".



Франциск, согласно заявлению, вчера вечером съел на ужин пиццу, сегодня утром позавтракал, почитал газеты, а затем вернулся к работе.



"Я могу подтвердить, что, поскольку он должен покинуть больницу завтра, Папа Франциск, как ожидается, будет присутствовать на площади Святого Петра в воскресенье на евхаристическом праздновании Вербного воскресенья, Страстей Господних", - добавил Бруни в своем заявлении.