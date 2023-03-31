Многие электромобили в США потеряют большие налоговые льготы по новым правилам

В соответствии с правилами, предложенными в пятницу Министерством финансов США, все меньше новых электромобилей будут иметь право на полный федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов США в этом году, а многие получат только половину этой суммы.



Эти правила, требуемые в соответствии с принятым в прошлом году Законом о снижении инфляции, вероятно, замедлят принятие потребителями электромобилей и могут отсрочить достижение амбициозной цели президента Джо Байдена, согласно которой половина новых пассажирских автомобилей, продаваемых в США, должна работать на электричестве к 2030 году.



Новые правила вступают в силу 18 апреля и направлены на снижение зависимости США от Китая и других стран в цепочке поставок аккумуляторов для электромобилей.

По данным Kelley Blue Book, электромобили сейчас стоят в среднем более 58 000 долларов, что является недоступной ценой для многих американских семей. Налоговые льготы призваны снизить цены и привлечь больше покупателей.

Но $3,750, половины полной суммы кредита, может оказаться недостаточно, чтобы переманить их от менее дорогих автомобилей с бензиновым двигателем.

