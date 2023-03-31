Verizon выиграла сделку по технологиям FAA на сумму 2,4 млрд долларов США

FAA сообщило, что Verizon построит сеть, включающую защищенные коммуникации и административные услуги. Если FAA реализует все опционы, контракт будет действовать в течение 15 лет и достигнет полной потенциальной стоимости, по словам представителя агентства.



Verizon заявила, что она построит сеть "для поддержки всех критически важных приложений агентства", включая управление воздушным движением для более чем 45 000 рейсов в день.



Контракт, о котором было объявлено в четверг, был заключен почти через три месяца после того, как критически важная система оповещения вышла из строя, временно остановив вылетающие рейсы по всей стране. FAA обвинило в сбое подрядчиков, которые случайно удалили файлы из базы данных и ее резервной копии.



Представители FAA заявили, что им необходимо модернизировать систему оповещения и многие другие программы. Представители авиакомпаний поддержали агентство, обратившись к Конгрессу с просьбой выделить больше средств на технологии FAA.