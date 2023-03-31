Италия временно блокирует ChatGPT из-за опасений за неприкосновенность частной жизни

Итальянское управление по защите данных заявило, что принимает временные меры "до тех пор, пока ChatGPT не будет уважать частную жизнь", включая временное ограничение компании на обработку данных итальянских пользователей.



Это будет "первым ограничением в масштабах страны основной платформы ИИ со стороны демократического государства", - сказал Альп Токер, директор правозащитной группы NetBlocks, которая следит за доступом в интернет по всему миру.



Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, не ответила на запрос о комментарии в пятницу.



В то время как некоторые государственные школы и университеты по всему миру заблокировали ChatGPT в своих локальных сетях из-за опасений плагиата студентов, не сразу стало ясно, когда и как Италия заблокирует его на общенациональном уровне. Токер сказал, что по состоянию на вечер пятницы в Италии компания NetBlocks еще не нашла доказательств наличия каких-либо технических ограничений, ограничивающих доступ к сайту OpenAI.



Этот шаг также вряд ли повлияет на заявки компаний, которые уже имеют лицензии с OpenAI на использование той же технологии, что и чатбот, например, поисковой системы Bing от Microsoft.