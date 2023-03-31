Лидер полицейского профсоюза района Бэй ввозил в США фентанил для продажи оптом

Исполнительный директор Ассоциации офицеров полиции Сан-Хосе Джоанн Мариан Сеговия, 64 года, обвиняется в попытке незаконного ввоза контролируемого вещества - в частности, валерила фентанила, аналога фентанила - согласно жалобе, поданной в федеральный суд в начале этой недели.



В период с 2015 по 2023 год Сеговия получил 61 партию товаров, которые были обозначены как "Подарки для свадебной вечеринки", "Рубашки", "Подарочная косметика", "Шоколад и сладости", "Пищевые добавки", "Продукты для здоровья" и "Добавки", происходящие из таких стран, как Гонконг, Венгрия, Индия и Сингапур, говорится в жалобе.

В действительности это были запрещенные наркотики, утверждают прокуроры прокуратуры США по Северному округу Калифорнии.



В период с июля 2019 года по январь 2023 года в рамках продолжающегося расследования Национальной безопасности о поставках контролируемых веществ в район залива Сан-Франциско из Индии власти перехватили и вскрыли пять таких партий и обнаружили в них тысячи таблеток, включая синтетические опиоиды трамадол и тапентадол, заявили прокуроры.