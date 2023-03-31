Ford отзывает петицию, требующую разрешения США на внедрение беспилотных автомобилей

Автопроизводитель сообщил Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), что он больше не просит одобрения ходатайства, поданного в июле 2021 года, ссылаясь на свое решение закрыть предприятие Argo AI, занимающееся разработкой самодвижущихся автомобилей, в прошлом году.



"Как показало запланированное закрытие нашего партнера по ADS компании Argo AI, мы считаем, что путь к полностью автономным автомобилям, в масштабе, с прибыльной бизнес-моделью, будет долгим", - заявил Ford в своем письме от 13 февраля, добавив, что было "более разумно" сосредоточиться на других технологиях, которые "не требуют исключения".



Автопроизводитель №2 в США заявил в четверг, что стратегическое решение сосредоточиться на частично автоматизированных автомобилях означает, что ему больше не требуется одобрение петиции.



Ford, который управлял Argo совместно с Volkswagen AG, зафиксировал неденежное обесценение инвестиций в подразделение на сумму 2,7 млрд. долларов до уплаты налогов и уволил часть сотрудников.



Петиция была обнародована NHTSA в июле 2022 года и открыта наряду с аналогичной петицией, поданной General Motors, которая все еще находится на рассмотрении. Компания Ford заявила, что намерена выпустить самоуправляемый автомобиль для поездок и доставки посылок в начале этого десятилетия.