Автопроизводитель сообщил Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), что он больше не просит одобрения ходатайства, поданного в июле 2021 года, ссылаясь на свое решение закрыть предприятие Argo AI, занимающееся разработкой самодвижущихся автомобилей, в прошлом году.
"Как показало запланированное закрытие нашего партнера по ADS компании Argo AI, мы считаем, что путь к полностью автономным автомобилям, в масштабе, с прибыльной бизнес-моделью, будет долгим", - заявил Ford в своем письме от 13 февраля, добавив, что было "более разумно" сосредоточиться на других технологиях, которые "не требуют исключения".
Автопроизводитель №2 в США заявил в четверг, что стратегическое решение сосредоточиться на частично автоматизированных автомобилях означает, что ему больше не требуется одобрение петиции.
Ford, который управлял Argo совместно с Volkswagen AG, зафиксировал неденежное обесценение инвестиций в подразделение на сумму 2,7 млрд. долларов до уплаты налогов и уволил часть сотрудников.
Петиция была обнародована NHTSA в июле 2022 года и открыта наряду с аналогичной петицией, поданной General Motors, которая все еще находится на рассмотрении. Компания Ford заявила, что намерена выпустить самоуправляемый автомобиль для поездок и доставки посылок в начале этого десятилетия.
Ford отзывает петицию, требующую разрешения США на внедрение беспилотных автомобилей
Компания Ford Motor Co отозвала петицию, требующую одобрения американских регулирующих органов на ежегодное развертывание до 2500 самодвижущихся автомобилей без обязательного контроля со стороны человека.
Автопроизводитель сообщил Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), что он больше не просит одобрения ходатайства, поданного в июле 2021 года, ссылаясь на свое решение закрыть предприятие Argo AI, занимающееся разработкой самодвижущихся автомобилей, в прошлом году.
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