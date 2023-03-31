В мексиканских иммиграционных центрах с мигрантами обращаются «как с преступниками»

"Это камера, центр задержания, как будто мы преступники", - сказала венесуэльская мигрантка агентству AFP в Сьюдад-Хуаресе, где 39 человек погибли и 27 получили ранения в результате пожара, начавшегося в понедельник.



Хименес сказала, что центр, где ее держали, находится в городе Тукстла Гутьеррес в южном штате Чьяпас.



Она была доставлена туда с обещанием, что ей дадут разрешение остаться в Мексике, пока она ищет убежище в США. На самом деле Хименес сообщили, что она должна покинуть страну, добавила она.



"Это отвратительное место", - сказала 56-летняя женщина, описывая условия, похожие на те, что были в Сьюдад-Хуаресе. Трагедия там произошла после того, как мигрант зажег огонь в знак явного протеста против депортации, по словам властей, которые обвиняют сотрудников иммиграционной службы и охранников в том, что они даже не попытались эвакуировать мигрантов.



В рамках расследования убийства были выданы ордера на арест трех чиновников, двух частных охранников и мигранта, который предположительно устроил пожар.