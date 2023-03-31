"Это камера, центр задержания, как будто мы преступники", - сказала венесуэльская мигрантка агентству AFP в Сьюдад-Хуаресе, где 39 человек погибли и 27 получили ранения в результате пожара, начавшегося в понедельник.
Хименес сказала, что центр, где ее держали, находится в городе Тукстла Гутьеррес в южном штате Чьяпас.
Она была доставлена туда с обещанием, что ей дадут разрешение остаться в Мексике, пока она ищет убежище в США. На самом деле Хименес сообщили, что она должна покинуть страну, добавила она.
"Это отвратительное место", - сказала 56-летняя женщина, описывая условия, похожие на те, что были в Сьюдад-Хуаресе. Трагедия там произошла после того, как мигрант зажег огонь в знак явного протеста против депортации, по словам властей, которые обвиняют сотрудников иммиграционной службы и охранников в том, что они даже не попытались эвакуировать мигрантов.
В рамках расследования убийства были выданы ордера на арест трех чиновников, двух частных охранников и мигранта, который предположительно устроил пожар.
В мексиканских иммиграционных центрах с мигрантами обращаются «как с преступниками»
Луиза Хименес думала, что идет в офис для легализации своего пребывания в Мексике, но вместо этого она оказалась в иммиграционном центре, похожем на тот, где десятки мигрантов погибли во время пожара.
"Это камера, центр задержания, как будто мы преступники", - сказала венесуэльская мигрантка агентству AFP в Сьюдад-Хуаресе, где 39 человек погибли и 27 получили ранения в результате пожара, начавшегося в понедельник.
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